Susanna Ceccardi stronca Ultima Generazione: "Chi paga un biglietto, chi si allena per anni"

Continuano le polemiche intorno a Ultima Generazione, il movimento ambientalista che si è reso protagonista dell'ennesima piazzata, questa volta al Foro Italico. Alcuni attivisti hanno invaso il campo di gioco dove stanno avendo luogo gli Internazionali di Roma. Dopo essere stati allontanati dagli addetti alla sicurezza, gli agenti hanno scortato i manifestanti all'esterno. Tramite una nota, Ultima Generazione ha denunciato delle violenze subite: "Ieri, durante la permanenza di oltre 6 ore presso il Commissariato di Prati a Roma, a seguito della partecipazione all'azione di Ultima Generazione al Foro Italico, Giacomo è stato oggetto di violenza ed abuso di potere da parte della polizia. Un agente ha strozzato due volte Giacomo, mettendogli le mani al collo, e gli ha tirato e strappato i capelli. Tanto da dover ricorrere alle cure del Pronto Soccorso".

Intervenuta a l'Aria che Tira su La7 da David Parenzo, Susanna Ceccardi ha commentato l'accaduto: "Io difendo il libero pensiero perché penso sia il caposaldo del pensiero occidentale; la manifestazione del libero pensiero la difenderò sempre. Però io in 18 anni che faccio politica non mi è mai capitato di essere fermata dalla polizia, di interrompere una manifestazioni altrui, di interrompere un evento. In questo evento ci sono persone che hanno pagato un biglietto, atleti che si sono allenati per anni".

L'eurodeputata leghista ha criticato a tutto tondo i modi del gruppo green, sottolineando anche la pericolosità dell'ideologia che cercano di promuovere: "Ultima Generazione si è resa partecipe, negli ultimi 2 anni, di manifestazioni di questo tipo: bloccando il traffico, in certi casi anche ambulanze, bloccando i mezzi pubblici, bloccando l'attività degli altri. Loro potevano prenotare una piazza, come ho fatto io centinaia di volte, e andare a manifestare per il green. Poi lasciamo stare l'ideologia: quella green europea sta distruggendo imprese e famiglie".