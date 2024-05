Sondaggio Supermedia: precipita il M5s, guizzo-Lega, FdI stacca Pd

16 maggio 2024 a

Stabile e saldamente al primo posto il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia: lo rileva la penultima Supermedia Agi/YouTrend prima del divieto di diffusione dei sondaggi previsto dalla legge in vista delle europee dell'8 e 9 giugno. Dalla rilevazione non emergono grandi movimenti: lo scenario è sempre più o meno lo stesso delle ultime settimane. A meno di un mese dal voto, la forza politica della premier si attesta al 27,2%. Ancora distante il Pd di Elly Schlein, che guadagna uno 0,2 rispetto a due settimane fa, portandosi così al 20,6%.

Crollo per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,3 e scende al 15,8%. Subito dopo, con la stessa percentuale, l'8,5%, ecco Forza Italia di Antonio Tajani e la Lega di Matteo Salvini, con la prima che perde lo 0,2% e la seconda che acquista uno 0,2%. In fondo alla classifica ci sono invece le liste che puntano a superare il 4%, soglia di sbarramento per l'accesso al Parlamento europeo. Dunque, ecco Stati Uniti d'Europa stabile al 4,6%; Alleanza Verdi-Sinistra che guadagna uno 0,1 arrivando al 4,2%; Azione di Carlo Calenda che sale dello 0,2 portandosi così al 4; Libertà al 2% (+0,1%); e Pace Terra Dignità al 2% (+0,1%). Per quanto riguarda invece le coalizioni, in testa c'è sempre il centrodestra, stabile al 44,2%; mentre il campo largo, con Pd, Avs e M5s, è al 40,7% (+0,1%).