Sondaggio Supermedia, FdI sopra al risultato delle politiche. Ecco tutte le cifre

09 maggio 2024

Manca sempre meno alle elezioni europee e la guerra dei sondaggi è in pieno svolgimento. A cercare di portare ordine ci pensa Youtrend con Agi che, attraverso la sua Supermedia, unisce le rilevazioni dei principali istituti demoscopici. Anche questa settimana, in testa c'è Fratelli d'Italia, anche se in leggero calo al 27.2%. A inseguire il partito del premier Meloni c'è il Pd. I dem sembrano aver passato la soglia psicologica del 20% dopo un leggero aumento nelle ultime settimane. Il partito di Elly Schlein si attesta al 20.6%, in rialzo dello 0.5.

Alle sue spalle, si allarga la forbice con il Movimento 5 Stelle. I grillini, ormai in trend calante da dopo le elezioni in Sardegna, fanno registrare un consenso al 15.9%. Nel centrodestra, la Lega accorcia su Forza Italia, nonostante entrambi i partiti di governo siano in crescita. +0.3 per il Carroccio, che arriva all'8.4%, e +0.1 per gli azzurri che toccano l'8.6%.

Alle loro spalle continua la lotta voto su voto per raggiungere il 4%, soglia di sbarramento per eleggere europarlamentari. Quelli che sembrano più tranquilli di raggiungere l'obiettivo sembrano Renzi e Bonino: la lista per gli Stati Uniti d'Europa si attesa al 4.7%. Sul filo di lana il rassemblemant rossoverde di Bonelli e Fratoianni: Alleanza Verdi Sinistra raccoglie il 4.1%. Ancora sotto quota 4 Carlo Calenda che, pur recuperando lo 0.1, chiude al 3.9%.