Giorgia Meloni, fango del "Times" contro il premier: "Il premierato fa eco a Mussolini"

Il Times a poche settimane dal voto per le Europee di fatto versa una secchio di veleno sul governo, sulla maggioranza e sul premier. Al centro dell'attacco c'è il premierato e viene messa nel mirino la riforma che il centrodestra intende portare avanti per assicurare al Paese governi stabili e maggioranze blindate.

La premessa che fa il quotidiano britannico è in linea con le intenzioni della maggioranza che sostiene il governo, dunque cambiare le regole per dare governi solidi e soprattutto durature all'Italia. Ma subito dopo arriva la stoccata. Il Times ricorda come la regola del premio di maggioranza “riecheggi una legge introdotta da Benito Mussolini, il dittatore fascista per darsi più potere”.

Il riferimento (delirante, permettetecelo) è alla legge Acerbo che venne introdotta nel 1923 "prima di chiudere del tutto il Parlamento", l'ulteriore spruzzata di veleno del Times. Insomma un attacco in piena regola a una riforma che, come ripetuto più volte da esponenti della maggioranza, non ha l'obiettivo di indebolire o trasformare i poteri dello Stato, ma semplicemente di mettere un freno a ribaltoni e governi tecnici. Il tutto per evitare manovre di Palazzo che in questi anni hanno portato al governo premier non eletti e maggioranze che hanno cambiato colore in una notte. Con buona pace del Times, impegnato evidentemente nella campagna per le europee contro i conservatori.