De Luca attacca Meloni: "La sua vita politica avrebbe senso se tra una sfilata e l'altra..."

17 maggio 2024 a

a

a

Vincenzo De Luca torna ad attaccare la presidente del Consiglio, "Giorgia Meloni ci ha invitato a lavorare e a non perdere tempo. Se il presidente del Consiglio Meloni, fra una sfilata di moda e l'altra, avesse realizzato la metà di quello che noi abbiamo realizzato in Campania, avrebbe già dato un senso alla sua vita politica", ha tuonato il presidente della Regione Campania nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook.

Il governatore ha poi elencato una serie di risultati ottenuti negli ultimi mesi dalla Regione Campania - "inaugurato il centro ustioni al Santobono, chiuso la procedura amministrativa per ospedale di Castellammare, riaperto lo stadio Collana, a Caivano l’ospedale di comunità, assunto 900 Oss per le strutture sanitarie, attivato nuove tecnologie in diversi ospedali della Regione, provvedimenti per i secondogeniti, voucher per l’attività sportiva dei bambini" - facendo un parallelo con "quello che l'Istat ci ha raccontato dell'Italia reale".

Ovvero, ha proseguito Vincenzo De Luca, "negli ultimi 10 anni i lavoratori hanno preso il 4,5 per cento del potere d'acquisto dei loro salari, abbiamo raggiunto il tasso di povertà più alto degli ultimi 10 anni, abbiamo incrementato l'occupazione del 2 per cento rispetto al 2019 ma siamo l'ultimo paese d'Europa per tasso di occupazione, e l'incremento di occupazione che c'è stato registra un aumento del 17,6 per cento di lavoro part time. Questo per memoria del nostro presidente del Consiglio", ha concluso il governatore.