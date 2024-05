Report, Ranucci attacca Salvini: "Il Mit non parla", la risposta del ministro

20 maggio 2024 a

a

a

L'ultima puntata di Report, andata in onda domenica 19 maggio, ha al centro delle inchieste dei cronisti di Sigfrido Ranucci i lavori per le strutture che ospiteranno i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

E Ranucci nel corso del programma, rivolgendosi ai telespettatori, sostiene che il Ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, "non ha voluto parlare con il programma". Insomma, sostanzialmente Ranucci avanza l'ipotesi che il Ministero si sia sottratto alle risposte da dare su precisa richiesta dei giornalisti di Report. A quanto pare, secondo il Mit, nulla di tutto ciò sarebbe vero.

Infatti il Ministero alle Infrastrutture fa sapere come sono andate le cose: "Contrariamente a quanto sostenuto ieri sera durante la puntata di Report da Sigfrido Ranucci, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto alle domande della trasmissione di Rai 3 a proposito delle Olimpiadi Milano-Cortina. Per la precisione, Report ha scritto il 10 maggio ricevendo risposta dall’ufficio stampa martedì 14 maggio alle ore 18,37. Alleghiamo quanto inviato alla trasmissione, specificando che gli stessi dati sono disponibili anche sul web. Sorprende che eccellenti giornalisti d’inchiesta della tv pubblica non siano stati in grado né di controllare la casella di posta elettronica né di cliccare su questo link ", dove di fatto ci sono tutte le risposte.