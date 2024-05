Matteo Salvini, ladri in casa del ministro: assalto alla cassaforte, appartamento a soqquadro

20 maggio 2024 a

Brutta sorpresa per Matteo Salvini. Alcuni ladri sono entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì facendo irruzione nella casa del leader della Lega a Roma. I malviventi hanno approfittato dell'assenza del vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture per colpire nell'abitazione nel quartiere Farnesina della Capitale.

Poco prima della mezzanotte, la banda (i cui componenti sono ancora da identificare) sono entrati nell'appartamento dopo essersi introdotte nel giardino, alzato l'avvolgibile e forzato la porta-finestra. La casa è stata trovata a soqquadro ma la cassaforte non è stata portata via. Indaga la polizia. Dalle prime informazioni sembra che i ladri siano fuggiti a mani vuote.

Fortunatamente per Salvini, infatti, i vicini di casa allertati dai rumori sospetti hanno subito contattato le forze dell'ordine dopo aver visto peraltro alcune persone sospette aggirarsi nella zona. La telefonata al 112 e l'intervento immediato della Polizia, che ora sta indagando sull'accaduto, hanno di fatto impedito conseguenze peggiori per Salvini.

Secondo le prime indiscrezioni che stanno filtrando da Roma, i ladri avrebbero tentato di aprire la cassaforte, ma non ci sarebbero riusciti e sarebbero poi stati costretti a una fuga precipitosa.