Napoli, il coro negli spogliatoi? Sfregio all'Inter

Coro a sorpresa per Pedro negli spogliatoi del Napoli durante i festeggiamenti per il quarto scudetto. Prima di alzare la coppa in campo al Maradona, i calciatori azzurri neo-campioni d’Italia hanno iniziato a fare festa negli spogliatoi. E per l’occasione hanno intonato una canzone piuttosto particolare: "Pedro" di Raffaella Carrà. Come si è visto nella diretta di Rafa Marin dagli spogliatoi, i partenopei si sono scatenati. Nel video, in particolare, si vede lo spagnolo con la bandiera addosso che inizia a cantare “Pedro, Pedro”, seguito poi dai compagni, in particolare Olivera e Ngonge.

Come mai i giocatori del Napoli hanno scelto proprio quella canzone? Perché richiama uno dei protagonisti, inconsapevoli, della corsa scudetto. Si tratta di un calciatore che però non gioca nel Napoli, ovvero Pedro, l'attaccante della Lazio, autore dei due gol contro l'Inter nella penultima giornata di campionato. È stata proprio la sua doppietta a spegnere i sogni di sorpasso dei nerazzurri, che così non sono riusciti ad approfittare del pareggio del Napoli contro il Parma. Ecco perché il nome di Pedro è stato urlato e cantato nella notte dello scudetto. Una celebrazione, quella degli azzurri, che forse non avrà fatto molto piacere all’Inter.