Serie A, chi ha vinto lo scudetto social? Clamorose sorprese

In termini di incrementi percentuali delle pagine Facebook, domina la Dea con una crescita follower stimata itorno al 26,35%. Subito dopo troviamo la Lazio al 5,76% e l'Inter al 4,38%. Per quanto riguarda lo scudetto social dell'engagement Facebook l'Atalanta domina ancora la classifica con l'1,5% , davanti a Lazio e Bologna. Lo scudetto social delle interazioni Facebook, invece, viene vinto dall'Inter grazie a un dato clamoroso: 34.747.533.

Come detto, lo scudetto social degli incrementi percentuali degli account Instagram è tutto dell'Inter - con il 16% di crescita follower -, davanti a Bologna e Atalanta. Stesso discorso per quanto riguarda l'engagement, con l'unica eccezione della Lazio al terzo posto. Nelle interazioni, invece, il podio cambia quasi completamente. L'Inter è sempre in testa, ma davanti a Juventus e Milan.

Capitolo TikTok. È l’account dell’AC Milan ad aggiudicarsi lo scudetto del social cinese. In termini di crescita follower, però, domina l'Atalanta con il 29,13%. Non c'è partita invece per l'engagement e le interazioni, dove il Diavolo è sempre in testa alla classifica. Ancora, YouTube. Qui è la Roma a destare stupore. Soprattutto nella crescita follower grazie al +41,58%. Infine c'è X. Qui è ancora l'Atalanta a dominare con le migliori performance: crescita followers - 4,65% ed engagement - 1,79%. Sulle interazioni, invece, l'Inter supera di poco il Milan.