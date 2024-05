Daniele Capezzone, Giovanni Toti interrogato? "Toh, cosa scodellano proprio oggi i pm"

22 maggio 2024 a

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna scorrettissima di Libero presenta i principali temi proposti dai quotidiani nazionali. Al centro del dibattito questa mattina, mercoledì 22 maggio, c'è di fatto il nuovo redditometro che il governo si appresta a varare. Uno strumento, come sottolinea Capezzone, rivisitato con maggiori garanzie per il contribuente. Spazio anche alla rottura di Salvini e Le Pen don AfD, il partito di estrema destra tedesco che ha "assolto" alcune Ss dalle colpe che la storia attribuisce loro.

Ma non finisce qui. Sempre Capezzone sottolinea le manovre della procura di Genova sull'inchiesta in Liguria a carico di Giovanni Toti. Come è noto il governatore, attualmente ai domiciliari, domani sarà sentito e interrogato. E il giorno prima i pm cosa fanno? "Scodellano una nuova carta su alcuni soldi transitati sul conto di Toti, toh una coincidenza?", afferma Capezzone. Insomma, in questa indagine spezzatino, ecco un nuvo capitolo che lascia parecchi dubbi sui tempi e i modi in cui Toti viene tenuto sulla graticola... Qui di seguito il video completo della rassegna stampa.