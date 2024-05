Guido Crosetto ricoverato, la notte in ospedale: ecco le sue condizioni

22 maggio 2024 a

Le condizioni di salute del ministro della Difesa Guido Crosetto sono buone e ora sono in corso i controlli presso l’ospedale San Carlo di Nancy di Roma. In mattinata è atteso un comunicato della struttura sanitaria che dovrebbe chiarire le effettive condizioni di salute di Crosetto. Ieri sera Crosetto ha lasciato anzitempo il Consiglio supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale.

Il ministro della Difesa era stato ricoverato d’urgenza in ospedale lo scorso febbraio. In seguito a un forte dolore al petto, infatti, il ministro si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy di Roma. In seguito al ricovero a Crosetto era stata diagnosticata una lieve pericardite - un’infiammazione alla membrana del cuore - che non non aveva provocato danni cardiaci. Crosetto, 61 anni, aveva già avuto alcuni problemi cardiaci nel 2013.

La coronarografia a cui è stato sottoposto aveva evidenziato una sospetta pericardite, confermata poi dagli accertamenti successivi. Dunque al momento la situazione appare piuttosto tranquilla. E tutto il mondo della politica, da destra a sinistra, si stringe attorno a Guido Crosetto augurandogli una pronta guarigione. Nuovi aggiornamenti sullo stato di salute del titolare del ministero della Difesa sono attesi in giornata quando l'ospedale San Carlo di Nancy rilascerà il nuovo bollettino.