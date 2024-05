Francesca Donato, morto il marito: "Omicidio", l'ipotesi sulla macchia di sangue

25 maggio 2024 a

a

a

Il marito dell'europarlamentare Francesca Donato, Angelo Onorato, sarebbe stato ucciso: sembra questa l'ipotesi più plausibile per gli investigatori. L'uomo, architetto e titolare di due negozi di arredamento, è stato trovato senza vita a Palermo poco prima delle 14.30. Si trovava al posto di guida della sua auto, una Range Rover di colore verde. Pare avesse ancora la cintura di sicurezza allacciata e una fascetta da elettricista di colore bianco stretta intorno al collo. Secondo gli agenti della Squadra Mobile di Palermo, guidata da Marco Basile, è probabile che un'altra persona abbia stretto la stringa di plastica attorno al collo di Onorato.

Gli inquirenti, inoltre, hanno trovato la porta posteriore del Suv socchiusa. Segno che qualcuno potrebbe essere salito nei sedili posteriori del fuoristrada proprio per soffocare l'uomo. Improbabile, invece, l'ipotesi di un suicidio, dunque che Onorato si sia infilato da solo la fascetta dalla testa. Anche perché il diametro massimo della fascetta sarebbe di gran lunga inferiore rispetto a quello della testa. Intanto, gli specialisti della polizia scientifica sono al lavoro per analizzare ogni minima traccia presente sia nell'auto che nella zona attorno al veicolo, la quale subito è stata recintata.

A dare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti. Sulla camicia, all'altezza del torace, ci sarebbe stata una vistosa macchia di sangue, probabilmente fuoriuscito dalla bocca dopo il soffocamento. Proprio questo in un primo momento aveva fatto pensare a un colpo di pistola al cuore. Poi, però, la presenza di ferite di armi da fuoco è stata smentita. A dare l'allarme è stata anche la moglie, Francesca Donato, che non aveva notizie dell'uomo dalle 11 di questa mattina. Chiamando al numero unico per le emergenze, l'eurodeputata aveva segnalato che il gps dell'auto del marito era fermo da ore nello stesso punto.