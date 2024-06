Fedez porta in tribunale Marcell Jacobs

17 giugno 2024 a

Finisce malissimo, davanti a un giudice, il rapporto professionale tra Fedez e Marcell Jacobs. Il velocista azzurro, fresco campione europeo a Roma, subito dopo l'inatteso e straordinario doppio oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, nei 100 metri e nella staffetta 4x100 aveva scelto proprio il rapper, influencer e manager (ex marito di Chiara Ferragni) e la sua agenzia per gestire la sua comunicazione. Poi la rottura, pesante e con strascichi legali che rischiano di avere risvolti clamorosi.

Federico Lucia (questo il nome all'anagrafe dell'artista milanese), ha infatti deciso di querelare Jacobs, che ora potrebbe finire sotto processo per diffamazione aggravata. La Procura di Brescia, tramite il sostituto procuratore Giovanni Tedeschi, ha infatti depositato l'avviso di conclusione delle indagini sulla vicenda, e a breve potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio, come riportato del Corriere della Sera.

Come detto, la vicenda risale al 2021, l'anno in cui Jacobs da promettente atleta diventa una star globale nel mondo dello sport e pure del gossip. Anche per questo aveva deciso di affidare la gestione della sua immagine alla Dome srl, società amministrata dalla madre di Fedez. Il caso scoppiò quando il campione rilasciò un'intervista al quotidiano La Stampa in cui accusò la società di Fedez di non aver curato i suoi interessi nel modo migliore. Parole che hanno fatto scattare la querela da parte del rapper. La palla, anzi il testimone ora passerà alla corte.