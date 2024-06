Meteo, arriva l'anticiclone africano Minosse: dove schizzeranno le temperature

17 giugno 2024 a

È tutto confermato. L'anticiclone africano Minosse sta per conquistare la quasi totalità dell'Italia facendo schizzare le temperature fin quasi 10°C sopra la media del periodo. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it non ha dubbi sul tempo previsto per i prossimi giorni e sulle temperature che si potrebbero raggiungere. L'anticiclone Minosse spalancherà le porte all'estate 2024 con il suo carico di caldo e anche afa. Il bel tempo sarà prevalente con cielo praticamente sereno al Centro-Sud e poco nuvoloso al Nord. Nei prossimi giorni, però, saranno le temperature a diventare le protagoniste assolute.

L'escalation del caldo africano sarà inizialmente graduale fino a martedì 18 giugno con valori massimi attorno ai 32-34°C al Centro-Nord e superiori a essi su Puglia, Sicilia e Sardegna. Da mercoledì 19 giugno e fino a venerdì ci sarà un'ulteriore intensificazione del calore. Le giornate più roventi sembrano essere quelle di giovedì 20 (solstizio d'Estate) e venerdì quando al Centro-Sud i valori massimi toccheranno punte di 39-40°C come a Roma, Napoli, Terni, Macerata, Firenze, al Nord anche a Forlì e Ferrara. Valori più alti (fino a 42-44°C) si registreranno invece nelle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Domani, martedì 18 giugno, è previsto bollino giallo (allerta 1) in 11 delle 27 città monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Sono Ancora, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Mentre sarà bollino arancione (allerta 2, quindi condizioni meteorologiche che comportano un rischio per la salute della popolazione, in particolare per anziani e bambini) a Perugia e Roma. Mercoledì 19 giugno la situazione del caldo peggiora. Saranno 10 le città da bollino arancione: Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.