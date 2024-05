Giorgia Meloni su Toti: "Dimissioni? Solo lui sa la verità"

26 maggio 2024 a

"Le dimissioni di Giovanni Toti? Io credo che solamente lui sia nella posizione di dare una risposta a questa domanda, perché solo lui conosce la verità": la presidente del Consiglio Giorgia Meloni l'ha detto a In mezz'ora, la trasmissione condotta da Monica Maggioni su Rai 3, in riferimento al caso del governatore ligure coinvolto nella maxi inchiesta per corruzione della Procura di Genova. "Penso che lui sia nelle condizioni di valutare cosa sia meglio per i cittadini della sua regione", ha aggiunto la premier.

Parlando invece delle possibili alleanze in Europa, dove si andrà a votare l'8 e il 9 giugno, la presidente del Consiglio è stata molto chiara su un punto: "Non sono disposta a fare maggioranze con la sinistra, tutto il resto si vede". Mentre sull'Unione europea, in generale, ha detto: "Non siamo nella stagione storica di cui possiamo permetterci un'Europa debole che fa compromessi al ribasso. Voglio un'Europa che abbia una visione".

La Meloni ha poi detto la sua anche sulle recenti dichiarazioni del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che non ha escluso l'invio di armi Nato all'Ucraina. "Non so perché Stoltenberg dice una cosa del genere, ma bisogna essere prudenti - ha commentato la premier -. La Nato deve essere ferma e senza incertezza, consiglio però maggiore prudenza". Infine, sulla riforma del premierato e sulle sue possibili dimissioni in caso di sconfitta al referendum, ha detto: "Io arrivo alla fine dei miei 5 anni e lì chiederò agli italiani di essere giudicata. Il resto sono speranze della sinistra".