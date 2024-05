Torino, le capriole della sinistra in difesa dell'imam in ateneo

27 maggio 2024 a

Un po’ a scoppio ritardato rispetto al solito, segno evidente che la preghiera del venerdì organizzata nei corridoi di Palazzo Nuovo occupato la settimana scorsa a Torino, con una trentina di fedeli musulmani, studenti e studentesse (ovviamente in zona separata) in stragrande maggioranza di origine straniera proveniente da Pakistan, Palestina, Turchia e Egitto, che hanno convertito per una quarantina di minuti la sala in una moschea, ha colto un po’ di sorpresa anche la sinistra.

All’inizio è mancata la “risposta pronta” nei confronti delle prevedibili preoccupazioni del governo, ma adesso sta comunque arrivando la levata di scudi a supporto della trovata dei collettivi e dell’“inno al jihad” cantato sotto la Mole da Brahim Baya, uno dei responsabili dell’attivissima moschea Taiba di via Chivasso e già portavoce della comunità islamica torinese.

C'è l'imam? Le donne dietro al recinto: scandalo all'unviersità di Torino

«TEOCRAZIE» - A prendere le parti di questo connubio tra comunismo militante e islam ci pensa Gian Giacomo Migone, già cofondatore del PDS nonché presidente della Commissione Esteri del Senato dal ’94 al 2001. E lo fa dalle colonne de La Stampa, il quotidiano di casa nel portfolio degli Elkann. (...)

