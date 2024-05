Giuseppe Conte crede di essere una rock star: "Sento il calore. Ovunque vado mi abbracciano"

28 maggio 2024 a

Giuseppe Conte non teme rivali. Né Giorgia Meloni, né Elly Schlein. Contattato al telefono da Il Foglio assicura: "Finora mi sono solo riscaldato. Adesso inizia il bello". Mentre comincia il conto alla rovescia per le elezioni europee, il leader del Movimento 5 stelle sostiene che "il calore degli italiani non mi manca. Io lo sento. Ovunque vado vengo abbracciato al contrario di altri".

Meloni, per esempio, è stata contestata a Trento, ma a lui, afferma in modo lunare, queste cose non succedevano "neppure nei momenti più difficili, di pandemia. Io me ne intendo, io so cosa significa il consenso. Mi creda. Meloni non è più amata. Il vento non è più a suo favore. Viaggia controvento”.

Eppure il M5s in questo momento non sembra brillare, anche i sondaggi non lo vedono in crescita. Conte però ostenta sicurezza: "Finora, io mi sono riscaldato. Da adesso si entra nel vivo. E io sento che le forze d’opposizione hanno il vento a favore. L’obiettivo è smascherare Meloni". Insomma, i conti si fanno alla fine. E ancora: "Malgrado le restrizioni gli italiani non mi fischiavano come hanno fatto a Trento con Meloni. Ha notato il fastidio della premier? Non accetta il dissenso. Non accetta di essere poco amata. Anche perché, diciamolo, si sta rimangiando tutto. Ha scontentato perfino i balneari, i tassisti. Le sue categorie".

Eppoi ha tolto il reddito di cittadinanza: "Vede, la premier si è vantata di aver tolto il reddito di cittadinanza. Ma se togli il reddito di cittadinanza, aggiungi il redditometro, e tutte le altre tasse che si sono inventati in questi mesi, gli italiani giustamente si infuriano". Ancora, aggiunge Conte: "Questo governo fa male e comunica peggio. Non solo. Meloni pretende solo lodi. Sono seriamente preoccupato. In Italia il dissenso è in pericolo". Con il Partito democratico, conclude Conte, "sento che mi stanno cercando", "la campagna incombe”. Ma "non parlo male degli alleati. La nostra battaglia è comune".