Giorgia Meloni: "'Quella str*** della Meloni?' Ho risposto ad accuse infondate"

29 maggio 2024 a

a

a

"Riguardo al presidente De Luca, io non ho litigato con nessuno. Mi limito a rispondere alle accuse infondate che vengono rivolte al governo". Ad affermarlo è Giorgia Meloni in un passaggio della sua intervista al Mattino. "L’altro ieri - spiega la presidente del Consiglio - De Luca ha detto che saremmo andati a Caivano per fare una passeggiata elettorale, ieri ha corretto il tiro e ha detto che non si riferiva a Caivano. Meglio così". "Ora - riprende - mi auguro che la Regione Campania faccia la sua parte, come a esempio sul potenziamento del trasporto pubblico tra Caivano e Napoli città, perchè senza collegamenti veloci ed efficienti Caivano non può cogliere le opportunità di sviluppo e crescita che le vengono offerte".

E proprio sulle "passeggiate" evocate da De Luca, la Meloni ieri da palco di Caivano era stata fin troppo chiara: "Voglio dire senza polemica al presidente della Regione Campania De Luca, che ieri parlava di questa giornata come di una passeggiata del governo, che se tutte le volte che la politica passeggia portasse questi risultati - ha detto -, avremmo sicuramente una politica più rispettata da parte dei nostri cittadini. Quindi continueremo a passeggiare e a portare risposte, perché è quello che fa una politica seria".