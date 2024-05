Cagliari, Alessandra Zedda: "Con il mio campo lungo voglio liberare la città dai vincoli del passato"

30 maggio 2024 a

A Cagliari si sfidano due Zedda per il Comune: non sono parenti e se uno, Massimo, è già stato sindaco per il centrosinistra, la competitor Alessandra no, per cui potrebbe essere la prima volta di una donna alla guida del capoluogo sardo, dettaglio non trascurabile visto che alle recenti elezioni regionali ha di sicuro pesato anche il fattore femminile nella vittoria della grillina Todde. Alessandra Zedda, ex Fi ora vicina alla Lega, può vantare una lunga esperienza politica e amministrativa cominciata nel 1994 con la presidenza della circoscrizione Cep Fonsarda. (...)

