Serie A, Roma-Cagliari: la doppietta di Malen regala la vittoria ai giallorossi

La Roma di Gian Piero Gasperini batte 2-0 il Cagliari di Fabio Pisacane: protagonista del match Donyell Malen, che ha fatto esplodere lo stadio Olimpico con un gol per tempo. La sua prima doppietta in giallorosso ha regalato una vittoria importante alla squadra, che così può portarsi a quota 46 in classifica e agganciare il quarto posto occupato dalla Juve di Spalletti. Esordio per Bryan Zaragoza, che ha rilevato Lorenzo Pellegrini nella ripresa.

"Come Van Basten stasera? No no, lui è stato un giocatore speciale - ha commentato Malen a Sky Sport -. Sono molto felice, felice per i gol e per il successo di stasera, per come hanno giocato i miei compagni. Pisilli? Incredibile, lo vedo tutti i giorni allenarsi, come tutti gli altri giovani calciatori, mette tanta energia ed è importante per noi". Di lui, invece, Gasperini ha detto: "Farà un sacco di gol in questo campionato".

"Quando si perde si può fare sempre qualcosa in più. Poi è difficile dire che la Roma era in emergenza, perché già nelle caratteristiche in attacco aveva qualcosina in più: all'andata aveva Baldanzi, oggi aveva un centravanti di ruolo. Potevamo fare di più, a partire da me, però stasera sicuramente la squadra non ha fatto una prestazione brillante. Loro hanno motore negli spazi aperti, poi al di là della categoria penso che c'è un motivo se la Roma lotta per obiettivi diversi": questa l'analisi di Fabio Pisacane ai microfoni di Sky Sport,