Serie A, pareggio senza reti tra Cagliari e Lazio

Finisce a reti inviolate l'anticipo del sabato sera della 26esima giornata di Serie A tra Cagliari e Lazio. I sardi hanno terminato la partita in 10 uomini per l'espulsione di Yerri Mina all'85'. In classifica la Lazio sale al nono posto con 34 punti, il Cagliari raggiunge il Parma al dodicesimo posto con 29 punti.

"Una partita tosta, soprattutto per l'inferiorità numerica nel finale. Portiamo comunque a casa un pareggio contro una grande squadra. La nostra forza è il gruppo, siamo uniti dentro e fuori dal campo. Si tratta di una base che serve per creare una grande squadra e noi ne siamo provvisti". Queste le parole di Marco Palestra, esterno del Cagliari intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito al pari casalingo per 0-0 contro la Lazio.