Nell'era dei conflitti servono leader veri

L’Economist dedica la copertina a tre donne, al centro c’è Giorgia Meloni, a sinistra Ursula von Der Leyen e a destra Marine Le Pen. La candidata del Ppe alla presidenza della Commissione Ue ha di fatto aperto a un’alleanza con la premier italiana, la leader del Rassemblement National, largamente in testa nei sondaggi in Francia e con la prospettiva di conquistare in futuro l’Eliseo, spera in un risultato importante della destra europea per consolidare una partnership che tenga fuori dai giochi i Socialisti e metta i Popolari nella condizione di cambiare la formula politica per guidare l’Europa. I giochi si faranno dal 10 giugno in poi, la “maggioranza Ursula” tra Popolari e Socialisti sembra essere meno solida rispetto al 2019 (...)



