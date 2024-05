Marina Berlusconi nominata Cavaliere del Lavoro da Sergio Mattarella

31 maggio 2024 a

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 31 maggio, il decreto con il quale, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tra i nuovi Cavalieri c’è anche Marina Berlusconi. Lo si legge in una nota del Quirinale. Con "emozione" e "commozione" per il pensiero di raccogliere l’eredità paterna. Così - a quanto viene riferito a LaPresse da fonti vicine alla famiglia - Marina Berlusconi avrebbe accolto la notizia della nomina a Cavaliere del lavoro da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi la dichiarazione ufficiale: "Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al capo dello Stato Sergio Mattarella e al Consiglio dell’Ordine al Merito del Lavoro per avermi onorata con questo prestigioso riconoscimento. Lo dedico a Silvio Berlusconi, mio padre, che è stato e sempre sarà “il Cavaliere”. Ha creduto in me, mi ha sostenuto e mi ha dato la possibilità di fare il mestiere che ritengo il più bello del mondo, quello dell’editore. Da oltre vent’anni ho l’onore di presiedere un grande gruppo come Mondadori, vero e proprio patrimonio del nostro Paese, che ha fatto della libertà e del pluralismo la sua ragion d’essere. Voglio quindi condividere questo riconoscimento con ciascuna delle persone che lavorano in Mondadori, e, più in generale, con le persone di Mediaset e di tutto il Gruppo Fininvest. La mia nomina di oggi è allo stesso tempo un premio al loro impegno, alla loro energia, alla loro passione".

"Il conferimento del titolo di Cavaliere del Lavoro a Marina Berlusconi da parte del Presidente della Repubblica è il più meritato dei riconoscimenti a una manager e imprenditrice orgoglio dell’Italia nel mondo. Chi ha avuto il privilegio di conoscere da vicino e a lungo le sue qualità umane e professionali, la delicatezza e insieme la determinazione può testimoniare quanto Marina Berlusconi sia un punto di riferimento costante dei valori di quell’umanesimo imprenditoriale fondato sul rispetto della libertà e della realizzazione della persona.

Da lassù il papà Silvio, ’il’ Cavaliere, sarà commosso nell’osservare Marina essere la naturale continuatrice ed erede di quei valori, dei suoi valori", ha affermato il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. "Le mie più sentite congratulazioni a Marina Berlusconi per l’illustre onorificenza di cui è stata insignita dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il Cavalierato del lavoro, già attribuito al papà, Silvio Berlusconi, per i grandi meriti imprenditoriali che tutti conosciamo, omaggia le indiscusse qualità professionali e manageriali che la dottoressa Berlusconi ha sempre dimostrato alla guida di un gruppo che ha dato e ancora oggi dà al Paese un contributo importantissimo sotto il profilo economico, culturale e occupazionale. A lei vanno i miei complimenti per questo nuovo traguardo", ha affermato la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.