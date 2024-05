Giorgia Meloni, "la mia materia preferita a scuola": il lato "privato" della premier

31 maggio 2024 a

a

a

"Andate a votare perché anche se voi non vi occupate di Europa, l’Europa si occuperà di voi, il punto è come": questo l'appello che Giorgia Meloni ha rivolto ai più giovani nell'intervista a Skuola.net. Parlando del suo passato da studentessa, la presidente del Consiglio si è raccontata come mai fatto prima: "Media alta, condotta bassa. Secchiona? Non è la parola esatta, non è che studiassi tanto ma andavo bene. Ero la classica che, quando era necessario, mi chiudevo la notte prima dell’interrogazione e studiavo mezzo programma, presentandomi preparata”.

"Di solito avevo 7 al primo quadrimestre, 8, me la cavavo, al secondo”, ha proseguito la Meloni. Che poi ha rivelato quale fosse la sua materia preferita: “Le lingue, avrei tanto voluto fare l’interprete”. A tal proposito la presidente del Consiglio ha spiegato di aver migliorato il suo inglese grazie a Michael Jackson: “Lo adoravo, dovevo capire cosa dicesse nelle canzoni. Man in the mirror è la canzone che preferivo”. La materia che più le stava indigesta, invece, era la matematica: “Oggi ho il problema con mia figlia, che mi chiede di aiutarla”.

La Meloni ha confessato, inoltre, che “la colonna sonora” della sua maturità “è stata November Rain dei Guns n’ Roses”. Infine, una battuta sui suoi ruoli al liceo: "Ho fatto la rappresentante di classe, di istituto, ho fatto di tutto… mi mancava solo fare il preside”.