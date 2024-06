Meloni alla Parata del 2 Giugno: selfie e applausi lungo il percorso

02 giugno 2024 a

a

a

"Siamo in una campagna per le elezioni europee, in fondo questa festa ci ricorda la prima idea di Europa, che immaginava che la sua forza, la forza della sua unione, fosse anche la specificità degli Stati nazionali. forse dovremmo tornare a quell’embrione di idea di Europa e di sogno europeo". Con queste parole il premier Giorgia Meloni arrivando ai fori imperiali per la parata militare per la festa della Repubblica ha sottolineato la celebrazione del 2 Giugno.

"Una festa importante e straordinaria soprattutto in questa fase. Siamo in una situazione in cui tante certezze che avevamo, la pace ad esempio, sono in discussione. C’è bisogno della Repubblica, della Nazione", ha poi aggiunto conversando con i cronisti. Da sottolineare gli applausi delle tribune all’arrivo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che è entrata su via dei Fori Imperiali, al centro di Roma, dove tra poco sfileranno le Forze Armate per la parata del 2 giugno. Per lei, una pioggia di cori al grido di ’Giorgia Giorgia' l’accompagna fino alla tribuna dove siedono l’autorità. Tanti i cittadini, molti con bambini al seguito, che riescono ad avvicinarla per uno scatto, chiedendo un selfie o una semplice stretta di mano. Una vera e propria festa per il premier che forse farà rosicare qualcuno a sinistra... Infine vanno ricordati gli applausi dedicati al presidente Mattarella, garante della Costituzione.