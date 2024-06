Santanchè contro Conte: "Togliete il fiasco", "Decenza ministro"

03 giugno 2024 a

"Togliete il fiasco alla sinistra. Conte parla di capitalismo infetto, lui che sappiamo bene come ha gestito il Covid. La Schlein fa una contro manifestazione alla festa della Repubblica e La Repubblica se la prende con il vino di Bruno Vespa": Daniela Santanchè, ministra del Turismo, lo ha scritto su X, scatenando la reazione stizzita del leader del Movimento 5 Stelle. Il riferimento è al discorso che Conte ha fatto nei giorni scorsi alla platea dei giovani industriali riuniti a Rapallo. Partendo dalle inchieste giudiziarie di Genova, l’ex premier aveva allargato lo sguardo a un sistema nel quale "alcuni imprenditori si assegnano gare o si spartiscono concessioni sugli yacht a discapito degli altri imprenditori onesti".

Parole che hanno fatto saltare dalla sedia la Santanchè. La replica di Conte, comunque, non è tardata ad arrivare, sempre sui social: "Togliete il fiasco alla Ministra, sotto inchiesta per truffa sui fondi Covid e per altro ancora, sempre salda alla poltrona grazie all'amichettismo di ‘Giorgia’. Questi son quelli che insultavano e umiliavano i cittadini in povertà. E ancora blaterano scemenze. Decenza, Ministro. Decenza!". Un botta e risposta infuocato quello tra i due politici.

Il discorso di Conte, tra l'altro, non ha infastidito solo la ministra. Anzi. La prima a farsi sentire è stata Emma Marcegaglia, ex presidente di Confindustria: "Sentire un leader politico che parla di capitalismo infetto a me, perdonate il termine, fa girar le balle. Siamo gente seria, serve rispetto".