Prima di domani, Renzi contro Meloni: "Decreto Ferragni, il contrario di quello che ho fatto io"

03 giugno 2024

"La Meloni sta facendo esattamente il contrario di quello che ho fatto io": Matteo Renzi lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a Prima di domani, il talk di approfondimento politico in onda ogni sera su Rete 4. Il leader di Italia Viva ed ex presidente del Consiglio è quindi passato al solito elenco: "Io nel primo anno di governo avevo dato 80 euro a 10 milioni di famiglie, Meloni si è preoccupata di dare lo stipendio a Renato Brunetta. Io avevo fatto la legge sulle unioni civili, sul dopo di noi, sul terzo settore, per le persone coi disturbi allo spettro autistico, lei il decreto Ferragni e rave party". Un intervento fatto con l'intento di sminuire il lavoro del governo e della premier.

Nel corso del dibattito si è parlato anche del leghista Borghi e della polemica creatasi ieri per le sue parole sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A tal proposito il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, ha commentato: "Borghi è un parlamentare sempre sopra le righe. Questo lo porta a sbagliare spesso e anche ieri ha sbagliato. Dopodiché, secondo me, una garbata critica alle parole del Presidente della Repubblica non è vilipendio alla sua istituzione. Una frase del capo dello Stato si può criticare in una Repubblica democratica".