Giorgia Meloni, "da Rainews vergognoso spottone al governo": dem ossessionati

"Anche oggi da Rainews un vergognoso spottone al governo, con la diretta integrale dell’intervento della presidente del Consiglio in Albania, dove è andata ad inaugurare i centri migranti che ancora non sono stati costruiti": continua l'ossessione dell'opposizione per la presunta TeleMeloni. A "denunciare" il servizio sulla premier in Albania sono stati i parlamentari democratici della commissione bicamerale di vigilanza Rai.

"Dov’è la notizia? - hanno proseguito i dem -. Come è stato conteggiato il tempo di questo spot elettorale della Meloni? È stata considerata attività di governo secondo le indicazioni dell’Agcom? Ma di quale attività parliamo visto che il centro per i migranti al centro della fanfara della propaganda di palazzo Chigi ancora non è attivo. Chiederemo all’Agcom tutti i dettagli dei servizi che la Rai farà su questa passerella elettorale di Meloni, a partire dai servizi di Rainews".

La tesi dello spot elettorale è stata sostenuta anche dalla segretaria del Pd Elly Schlein, che nella registrazione della puntata di Cinque Minuti in onda questa sera su Rai 1, ha detto: "L'accordo sui centri per migranti in Albania lede il diritto d'asilo che sta in Costituzione" ed è "una grande presa in giro. C'è una deportazione in un altro Stato. Meloni va a quattro giorni dal voto a fare un costosissimo spot elettorale in Albania, doveva costare 650 milioni di euro, stanno diventando 800 milioni. Non ci facciamo più dire che non ci sono i soldi per assumere gli infermieri e i medici che mancano nella sanità pubblica".