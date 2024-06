L'aria che tira, Vannacci smonta la sinistra: "Se fossi stato una ragazza in minigonna..."

07 giugno 2024 a

Questa mattina, venerdì 7 giugno, Roberto Vannacci è stato ospite a L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo. Il giornalista veneto è riuscito finalmente a intervistare il candidato della Lega alle prossime elezioni europee, dopo settimane di richiesti e appelli televisivi. E l'ex paracadutista italiano, come sempre, ha dato spettacolo. Sia con le sue dichiarazioni politicamente scorrette, sia sfoggiando una t-shirt nera con la scritta: "Metti una decima".

Nel corso del suo intervento si è tornati a parlare delle tesi esposte dal generale nel suo bestseller "Il mondo al contrario". Vannacci ha rimandato al mittente tutte le provocazioni lanciate da Luigi Manconi, ospite nello studio di La7, riguardo alcuni luoghi comuni enunciati nel suo libro. "Lo vada a dire alle mamme che non possono far uscire le loro figlie per paura che vengano aggredite, che vengano derubate - ha esclamato l'ex paracadutista - Lo vada a dire a quella gente che vive in questo mondo reale, non nel mondo dei giornali e degli intellettuali".

"Green Deal? Roba da ricchi, gode solo Pechino": Vannacci ad alzo zero contro Ursula e socialisti

Poi il generale, per smontare del tutto la tesi di Manconi, ha raccontato ai telespettatori un aneddoto che lo ha riguardato in prima persona. "Stanotte ho dormito a Roma, vicino Termini - ha dichiarato Vannacci - E per spostarmi fino a piazza della Repubblica rasentavo i muri e applicavo la tecnica del soldato. Se fossi stato una ragazza di 18 anni in minigonna probabilmente non sarei uscito di casa. Quella di stanotte - ha poi aggiunto - non è stata una bella percezione".