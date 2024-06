Elly Schlein, "campagna elettorale tra la gente"? No, in spiaggia: come si presenta a La7

07 giugno 2024 a

Ultimi botti della campagna elettorale per queste europee: alla mezzanotte di oggi, venerdì 7 giugno, scatterà infatti il silenzio elettorale. Dunque è una grande corsa all'ultima e ultimissima dichiarazione, alla quale prendono parte tutti i leader politici, nessuno escluso. Tra loro anche Elly Schlein, che fa incursion in una affollatissima puntata de L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7, dove eccezionalmente c'era anche il generale Roberto Vannacci.

Ma si diceva, ecco Elly Schlein. Come spesso le accade, di programma non parla ma si riduce ad attaccare l'avversario politico. Prima Giorgia Meloni e il suo governo, tutto: "In questi ultimi giorni di campagna elettorale sono colpita da come il governo sta prendendo in giro gli italiani". Nel mirino, rimarca, "anche l'ultimo provvedimento dell'esecutivo sulle liste di attesa nella sanità". E ancora, riparte in quarta: "Il Pd chiede subito più risorse sulla sanità pubblica per portarla alla media europea e chiediamo lo sblocco elle assunzioni. Negli ultimi giorni il governo ha fatto decreti fuffa, senza risorse, perché non hanno saputo dare una risposta sul piano economico e sociale", sparacchia.

Poi nel mirino ci finisce Matteo Salvini, il quale poco prima aveva attaccato in modo durissimo Emmanuel Macron, definito "instabile e pericoloso". Dunque lo aveva invitato a "mettersi l'elmetto ma non ci rompa le palle". Insomma, il vicepremier leghista non ha certo usato giri di parole. Schlein viene chiamata a commentare le parole del ministro e alza il metaforico ditino: "Macron instabile? Mi sembra che Salvini si commenti da solo e faccia fatica a inventarsi qualcosa per emergere in questi ultimi giorni di campagna elettorale".

Bene, quando poi parla del suo Pd, ecco che Elly schlein afferma che "è stata una campagna elettorale meravigliosa, fatta tra le persone. Stiamo riportando il partito dove la gente se lo aspetta, nei luoghi di lavoro e nelle piazze", conclude. Ecco, un piccolo particolare che certo non sfugge osservando la leader dem in video: è abbronzata, abbronzatissima. Forse più che tra le persone la campagna elettorale la ha fatta in spiaggia...

