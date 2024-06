Jannik Sinner? Il Pd delira: "Se non ce lo fanno vedere, colpa di Salvini e Meloni"

07 giugno 2024 a

a

a

Durante la semifinale di Sinner contro Alcaraz ai Roland Garros piove il delirio del Pd. Le finali non saranno in chiaro? Tutta colpa del governo. Così ragiona la sinistra, secondo la quale questo evento sportivo doveva essere trasmesso dalla Rai ed è ovviamente responsabilità della premier se non è così. Insomma, ammesso e non concesso che Jannik arrivi in finale, ecco se quella finale non sarà in chiaro, la colpa è... del governo. Nel dettaglio dei "soliti noti", ossia Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

"Meloni e Salvini invece di elemosinare like rilanciando puntualmente i successi dei nostri tennisti come Paolini e Sinner dovevano intervenire per garantire a milioni di italiani di poter vedere le finali del Roland Garros in chiaro. Purtroppo con la destra al governo e nonostante la giusta legge contro la pirateria i prezzi nella pay tv per vedere lo sport, non solo il calcio, sono aumentati esponenzialmente", attacca il deputato del Pd e segretario dem della Toscana Emiliano Fossi.

Sinner può solo guardare, il tocco "irreale" con cui Carlos Alcaraz lo mette ko | Video

"Ci sono però appuntamenti sportivi di particolare rilevanza nazionale che dovrebbero essere fruibili da tutti e sicuramente le fasi finali del grande slam con gli italiani protagonisti sono uno di questi. Purtroppo ancora una volta il governo impegnato solo in campagna elettorale si è mosso tardi. A questo punto possiamo soltanto sperare, come per la finale degli Australian Open, in una concessione delle reti a pagamento. Su questa assurda vicenda presenterò una interrogazione parlamentare", aggiunge Fossi.

Peccato che sia evidente a tutti che un intervento del governo non si sarebbe potuto attuare a ridosso dell'evento, ma soltanto su quelli futuri. E in ogni caso c'è una questione di diritti tv che sono detenuti da Warner Bros. Discovery, che trasmette le gare su Eurosport.