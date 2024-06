Europee, Salvini ha votato a Milano: "L'ho messa bella forte la decima sulla scheda"

08 giugno 2024 a

a

a

Da questa mattina, sabato 8 giugno, sono aperte le urne in tutto il Paese per le elezioni europee. Milioni di cittadini italiani sono chiamati a esprimere la propria preferenza per indicare quali saranno i loro rappresentanti che sederanno al prossimo Parlamento europeo. E, in questo modo, determineranno quale sarà il futuro dell'Unione europea. Matteo Salvini, come tutti gli altri leader politici, si è recato a Milano, dove ha la residenza, per votare. E, incalzato dai cronisti accorsi sul posto, ha svelato che cosa ha critto sulla scheda elettorale.

Il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini ha votato nel seggio di via Martinetti a Milano, poco dopo l'apertura. A chi, uscendo dal seggio ha chiesto se avesse votato la decima, Salvini ha risposto ridendo: "L'ho messa bella forte la decima sulla scheda". Poi, come riferisce una nota della Lega, ha proseguito l'attacco al presidente francese Emmenuel Macron iniziato nei giorni scorsi: "Un voto per la pace, contro i bombaroli come Macron".

"Niente urlo Decima": la Marina protesta, cosa fa cadere davanti all'Altare della Patria | Guarda

La "Decima", citata dal segretario del Carroccio, è un riferimento allo spot elettorale del generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega alle europee e capolista al centro. Il generale aveva invitato gli elettori ad apporre "una decima" sulla scheda. Da interpretare come la "X", la crocetta. Ma anche un rimando alla tanto contestata X Mas, l'unità speciale della Regia Marina italiana, prima flottiglia MAS istituita, il cui nome è legato a numerose imprese belliche di assalto e incursione. Fiore all'occhiello dell'esercito italiano anche durante il Ventennio fascista e non a caso identificata a sinistra con Duce e nostalgici. Venerdì Vannacci, invitato da David Parenzo a L'aria che tira, si era presentato negli studi di La7 con una t-shirt nera che inneggiava proprio alla Decima