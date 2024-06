Europee, Giorgia Meloni e la foto a mezzanotte: "Vittoria"

10 giugno 2024 a

a

a

Un sorriso e le dita della mano nell'inequivocabile segno "V". Non per vendetta, ma per vittoria. Arriva alle ore 00.38 il primo post ufficiale di Giorgia Meloni, quando ormai le proiezioni delle elezioni europee certificano una verità inequivocabile: come alle scorse elezioni politiche del 2022, Fratelli d'Italia si conferma primo partito italiano. Centrando anche l'obiettivo che era stato fissato dalla premier nei giorni precedenti al voto.

"GRAZIE! - scrive il presidente del Consiglio su Facebook - Fratelli d’Italia si conferma primo partito italiano, superando il risultato delle scorse elezioni politiche". E sotto la foto "in presa diretta", sguardo stanco per l'ora (e per una campagna elettorale a tambur battente) ma sorriso pieno. Stando alla seconda proiezione di Opinio per Bruno Vespa a Porta a porta, su Rai 1, FdI è al 28,8%, quasi 5 punti in più sul Pd. Alle politiche (vinte), FdI aveva preso il 26%. Se il voto europeo doveva essere un giudizio politico sull'operato di un anno e mezzo di governo, prova superata.

A testimonianza della soddisfazione, i testimoni presenti nella sede elettorale di via della Scrofa a Roma parlano di un "urlo 'evviva' seguito da un fragoroso applauso" da parte dei dirigenti di Fratelli d'Italia una volta visti i primi exit poll delle 23 (con FdI data tra 26 e 30%). I big sono riuniti in una sala allestita nel Parco dei Principi dove sono presenti i televisori su cui via via stanno leggendo i primi dati.