Europee, Tajani pensa in grande: "Spazio tra Meloni e Schlein, Forza Italia al 20%"

Con ogni probabilità Forza Italia si confermerà secondo partito della coalizione di centrodestra, ma a scrutinio delle elezioni europee ancora in corso Antonio Tajani guarda già avanti.

Il vicepremier, ministro degli Esteri e leader azzurro accoglie con soddisfazioni il risultato che vede il partito intorno al 9%, davanti alla Lega. "Stiamo raggiungendo l'obiettivo che ci eravamo prefissati: occupare lo spazio tra Meloni e Schlein. E da domani ripartiremo, perché c'è un grande spazio" tra Fratelli d'Italia e Pd e sono convinto che possiamo fare molto di più…".

Tajani si presenta davanti a tv e giornalisti nella sede nazionale azzurra intorno alle 2 per commentare l'exploit del suo partito. Poco prima aveva parlato la premier Meloni. Il numero uno azzurro rivendica il "risultato straordinario" conseguito e lo dedica a Silvio Berlusconi ("E' il nostro regalo a lui"). Poi già guarda ai prossimi impegni: "Non ci fermiamo qui, siamo tutti mobilitati". E fissa il nuovo obiettivo: "Alle prossime politiche noi puntiamo a raggiungere il 20 per cento".

Il risultato delle europee, prosegue, "ci conferma quanto FI possa essere protagonista della politica italiana e della politica europea. Continuerò a dedicare il massimo impegno alla questione europea perché dobbiamo contare di più e cambiare molte cose, e lo possiamo fare solo dentro il Ppe".

"Il nostro progetto è stato promosso dai cittadini italiani - ha aggiunto -, abbiamo il tempo per arrivare a un ottimo risultato alle politiche. Siamo pronti a non risparmiarci, siamo molto soddisfatti per come i cittadini italiani hanno accolto la nostra proposta e continueremo a illustrarla da Aosta a Pantelleria perché siamo convinti che ci sia ancora grande spazio, siamo solo all'inizio di un percorso".