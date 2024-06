Piemonte, dopo due decenni Cirio spezza l'incantesimo: verso una riconferma storica

Andrea Carrabino 10 giugno 2024 a

Non solo le europee. In Italia, tra sabato 8 e domenica 9 giugno, si è votato anche per le elezioni regionali e per quelle comunali. In particolare, i cittadini piemontesi sono stati chiamati alle urne per decidere chi sarà il nuovo governatore per i prossimi cinque anni. Consultazioni elettorali anche in importantissimi comuni come Firenze, Bari, Cagliari e Bergamo, dove i residenti hanno eletto il nuovo sindaco della loro città. Tra conferme e grosse sorprese, il giro di elezioni nel nostro Paese è finalmente giunto al termine.

Alberto Cirio, prima dello scrutinio e stando agli exit poll, sarebbe stato riconfermato presidente della regione Piemonte. Il governatore in quota Forza Italia otterrebbe tra il 50,5 e 54,5% dei consensi popolari. Staccatissima quindi sia Gianna Pentenero, candidata in forza al centrosinistra che si fermerebbe al 36-40% delle preferenze, sia Sarah Disabato (5,5%-9,5%) per il M5S. Una distacco di quasi 15 punti percentuali. Con la probabile rielezione di Cirio a presidente del Piemonte si infrangerebbe dopo due decenni il tabù che vedeva l'alternanza tra i due schieramenti politici come lo schema cardine della regione.

CIRIO DOMINA, PIEMONTE AL CENTRODESTRA Ballottaggio a Firenze, Schmidt beffa il Pd? Cagliari a sinistra, a Bari flop di Conte

Il weekend è stato contraddistinto anche dalle elezioni in vari importanti comuni. A Bari sempre stando agli exit-poll è testa a testa tra Vito Leccese (Pd, Verdi), avanti con una forchetta che oscilla tra il 42 e il 46%, il candidato di centrodestra Fabio Romito, tra il 31 e il 35% delle preferenze, e Michele Laforgia (M5S, Sinistra italiana) con una percentuale compresa tra il 20 e il 24%.

A Firenze il centrosinistra è avanti al primo turno a Firenze con Sara Funaro che si attesta tra il 40 e il 44%. Più staccato Eike Schmidt, candidato del centrodestra, con il 32.5-36.5% delle preferenze, A Bergamo stravince Elena Carnevali, candidata del centrosinistra, con il 53%-57% dei voti. A Cagliari, invece, si va verso la vittoria per Massimo Zedda, candidato del campo largo da tra 59-63%, mentre Alessandra Zedda ha ottenuto tra il 31-35% dei consensi.