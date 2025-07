Orio al Serio, la testimonianza atroce su Andrea Russo: "Agghiacciante, non guardate fuori"

Il giorno successivo alla tragedia di Orio al Serio, emergono testimonianze drammatiche su quanto accaduto. "Non guardate fuori dai finestrini", ha gridato qualcuno poco dopo che Andrea Russo si era lanciato contro uno dei motori dell’aereo, venendo risucchiato e perdendo la vita, triturato dall'elica. A bordo del volo, fermo all’aeroporto di Orio al Serio, i passeggeri ancora sconvolti hanno raccontato le drammatiche immagini a cui hanno assistito, un racconto di cui dà conto Il Messaggero. Chi era sul velivolo ha ricordato di aver percepito un "rumore terribile" poco prima che l’intera situazione precipitasse, nella mattinata di martedì.

Andrea Russo, 35 anni, originario di Calcinate, in provincia di Bergamo, non faceva parte del personale aeroportuale. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, sarebbe arrivato in auto, a bordo della sua Fiat 500 rossa, con cui avrebbe forzato l’ingresso dell’area aeroportuale, abbandonando poi il veicolo per dirigersi di corsa verso l’edificio del terminal. Dopo essere sfuggito agli agenti di sicurezza, si sarebbe diretto sulla pista, fino a "buttarsi contro uno dei due turbofan" del volo Volotea Airbus A319 V73511 diretto da Milano verso le Asturie.