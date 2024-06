Il generale Vannacci fa il botto e stappa una bottiglia particolare: la sinistra impazzisce

10 giugno 2024 a

a

a

Il generale Roberto Vannacci ha incassato più di 500mila voti. Un risultato molto importante per il candidato indipendente del Carroccio che di fatto con il riscontro delle urne ha messo a tacere le critiche ricevute soprattutto da sinistra.

E a confermare l'exploit di Vannacci sono anche le parole del ministro Matteo Salvini: "Vannacci è stato contestato, vituperato da mezzo mondo e da solo ha superato mezzo milione di preferenze con un record al Nord Ovest e al Nord Est", ha affermato il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa nella sede del partito per commentare le elezioni europee, riferendosi all’elezione all’Europarlamento del generale Roberto Vannacci.

Vannacci, mister mezzo milione fa impazzire Repubblica. Poi spara contro Bossi: "Traditore"

"Quando l’ho candidato, dicevano che ero un fesso che non ascoltava la base. Il mezzo milione di voti, che arriva soprattutto dalla Lombardia e dal Veneto, penso che arrivi da gente non iscritta". Ma su Repubblica, forse ancora stonati per il risultato raggiunto, viene messa nel mirino pure la birra con cui Vannacci ha festeggiato la vittoria. Infatti, sicuro di un risultato positivo, il candidato del Carroccio ha postato una foto con una bottiglia di "birra italica" che immediatamente è diventata virale sui social. E dalle parti di Repubblica c'hanno visto del marcio anche in un sorso di birra ghiacciata...