Alan Fabbri, l'uomo dei record è della Lega: a 45 anni è sindaco per la quarta volta

"Ferrara ha scelto di nuovo il cambiamento". Con queste parole Alan Fabbri, a poche ore dalla fine degli scrutini, annuncia la sua rielezione a sindaco della città. Candidato tra le fila della Lega, è stato confermato per il secondo mandato al governo di Ferrara alle elezioni Amministrative dell'8 e 9 giugno. A 45 anni, Alan Fabbri è però sindaco per la quarta volta. A trent'anni era stato eletto primo cittadino di Bondeno (nel Ferrarese), dove fu poi confermato per il secondo mandato con il 65% dei voti.

Già sindaco di Ferrara nel giugno 2019 - primo di centrodestra nel comune emiliano-romagnolo in 73 anni - è stato riconfermato ora con un'ampia maggioranza. Il 57,88% dei cittadini ha infatti votato per la coalizione guidata da Fabbri con 40.921 voti su un totale di 72.288 votanti (il 67.6% degli iscritti). La lista civica Alan Fabbri Sindaco si è aggiudicata - da sola - il 30,56%, con 20.934 voti. Risulta essere il sindaco più apprezzato delle ultime legislature. Il predecessore, Tiziano Tagliani, era stato eletto sindaco di Ferrara nel 2009 al ballottaggio con una percentuale del 56,83% con 39.352 voti (fonte archivio storico elezioni del Comune di Ferrara).

Il sindaco, la cui accettazione ufficiale della nomina avverrà tra nei prossimi giorni, ha commentato così la vittoria: "È stato un risultato importante, in controtendenza rispetto al voto ferrarese per le elezioni europee. Ringrazio tutto il mio staff e tutti i cittadini che mi hanno votato e che, soprattutto, sono andati a votare. A Ferrara c'è stata un'affluenza molto alta, e credo che questo sia un grande segnale di civismo, di attenzione alla città e al suo sviluppo futuro. Ringrazio anche le opposizioni: a breve convocheremo il Consiglio".