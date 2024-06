Giuseppe Conte, due nomi per la successione M5s: chi può prendere il suo posto

11 giugno 2024 a

La batosta presa dal Movimento 5 Stelle alle elezioni europee mette il leader Giuseppe Conte in una posizione piuttosto scomoda. Tanto che, come si legge in un retroscena di Repubblica, già si starebbe parlando di una sua possibile sostituzione ai vertici della compagine grillina. Il 10% ottenuto alle urne, insomma, potrebbe finire col mettere in discussione tutto il partito. Gli ex parlamentari e il direttivo avrebbero espressamente chiesto al presidente un cambio radicale di questa gestione, che finora non sembra aver portato dei risultati positivi.

A prendere il posto di Conte, leader del Movimento dall’agosto del 2021, potrebbe essere una donna, come vorrebbe da tempo il fondatore dei 5S, Beppe Grillo. Chi potrebbe essere? Uno dei primi nomi in ballo sarebbe quello dell'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, che avrebbe voluto correre alle europee ma si è dovuta scontrare col tetto dei due mandati. Altra possibilità è rappresentata dalla deputata Chiara Appendino, ex sindaca di Torino. Ma non sarebbe escluso nemmeno un ritorno di Alessandro Di Battista.

A commentare duramente i risultati di queste ultime elezioni è stato, tra gli altri, l’ex ministro dei Trasporti e attuale probiviro, Danilo Toninelli: "Il M5s non è più un partito rivoluzionario. Grillo faceva sognare, Conte è un tecnico, bisogna avere il coraggio di dire che è una brava persona ma i tecnici non hanno capacità di emozionare". Ancora più duro nei confronti del leader grillino Davide Casaleggio, il figlio dell’altro co-fondatore: "Dovrebbe mettere a disposizione il proprio ruolo".