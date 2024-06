Comunali Campobasso, errore nei dati: si va al balottaggio, cosa cambia

12 giugno 2024 a

Nessuna elezione diretta, come si era pensato in un primo momento, a Campobasso: è necessario andare al ballottaggio per scoprire chi amministrerà la città. Il motivo? Un errore nel caricamento dei dati sulla piattaforma Eligendo. Poco fa, al termine della riunione e delle verifiche da parte della commissione elettorale dell'Ufficio elettorale centrale a Palazzo San Giorgio, sono stati comunicati i dati corretti, includendo anche i voti disgiunti che erano stati finora omessi. Dunque, a distanza di 48 ore dall'inizio dello spoglio, si prende atto che nessuno tra i tre aspiranti sindaci ha superato il 50% delle preferenze, complice il meccanismo del voto disgiunto. In un secondo momento, quindi, è stato corretto il risultato anche su Eligendo: Aldo De Benedittis del centrodestra è al 48,31%, Marialuisa Forte del centrosinistra al 31,89% e Pino Ruta di Cantiere Civico al 19,79%.

I dati corretti questa mattina hanno reso ufficiale anche il fatto che i partiti di centrodestra sono molto al di sopra dei consensi ricevuti dal loro candidato sindaco: la coalizione ha superato il 50% attestandosi al 53,02; mentre Aldo De Benedittis si è fermato al 48,31%, determinando così il ballottaggio. I partiti del centrosinistra, invece, sono al 32,16%, un dato sostanzialmente in linea con i consensi alla candidata sindaca Marialuisa Forte, che si è attestata al 31,89%. Infine il candidato del Cantiere Civico, Pino Ruta, ha ottenuto molti più voti delle liste: il 19,79% contro il 14,82.