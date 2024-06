Azione, tre schiaffi a Carlo Calenda: big in fuga, chi passa con Forza Italia

14 giugno 2024 a

Usciti in frantumi dalle elezioni europee, i due partiti del fu terzo polo Italia viva e Azione cominciano a perdere i pezzi. "Presto arriveranno da qui dentro tre nuovi deputati dell’ex e ormai defunto Terzo polo, tra ex renziani ed ex calendiani", rivela Paolo Barelli al Foglio. Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, in linea con quanto detto dal leader azzurro e vicepremier Antonio Tajani - "non siamo un autobus né un hotel a ore" - precisa che "però siamo pronti ad accogliere e ad allargare”.

Pare che i transfughi di Azione stiano trattando direttamente con Tajani. Con una regola: "Operazioni top secret, massima discrezione, smentire e negare sempre anche davanti ai messaggi letti o agli incontri riservati smascherati". Calenda e Richetti, del resto, restano contrari a una alleanza con Italia Viva: "Solo gli ultimi dei giapponesi pensano ancora al Terzo polo", ha detto il leader di Azione che se da un lato vuole "mani libere sui provvedimenti", dall'altro sa di essere destinato a una reunion col Pd.

Circolano già i nomi di tre big: Enrico Costa, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna. Tutti smentiscono ma "nel caso di Carfagna e Gelmini, entrambe tendenza Gianni Letta, parliamo di due ex ministre di lungo corso. Personalità con una storia politica non banale che sbatterono il cancello di Arcore in protesta contro la deriva salviniana che stava prendendo il partito del Cav. Altra fase, altri pesi dentro Forza Italia", si legge sul Foglio. Eppoi girano i nomi di Giusy Versace e Daniela Ruffino, ex azzurre. "Addirittura una super big azzurra ci dà una dritta: 'Seguite bene i movimenti di Ettore Rosato'".

Insomma, la situazione è fluida. E in ogni caso se ne parlerà dopo l’estate.