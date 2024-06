Walter Veltroni imbarazza la sinistra: "Inutile negarlo", lodi a Meloni e G7

16 giugno 2024 a

a

a

Walter Veltroni sul Corriere ha usato parole elogiative per sottolineare i risultati raggiunti da Giorgia Meloni nel G7 di Borgo Egnazia: "L’Italia è riuscita ad ottenere un sostegno a quello che è stato definito da Giorgia Meloni il 'Piano Mattei' per l’Africa. Biden ha portato a casa un inasprimento del giudizio sulle scelte cinesi, dal sostegno alla Russia all’overcapacity industriale di Pechino che provoca "distorsioni del mercato e nei tassi di crescita minando lavoratori, industrie e la nostra resilienza e sicurezza economica". Insomma un'analisi che si distacca e di parecchio dalla propaganda della sinistra che in ogni modo ha cercato di sputare veleno sul summit in Puglia.

E ancora: "La presidenza italiana del G7 ha ottenuto, al netto di enfasi eccessive, significativi risultati diplomatici, nel vertice svoltosi in Puglia. Negarli sarebbe inutile e sbagliato". E queste parole non sono certo passate inosservate. Il capogruppo di Fdi, Tommaso Foti le sottolinea: "Il G7 appena concluso in Puglia ha portato a ’significativi risultati diplomaticì. Non lo dice di certo un tifoso, -nè tantomeno direi un simpatizzante - di Giorgia Meloni, tutt’altro. Lo dice Walter Veltroni che, pur avendo una ideologia politica assai distante da quella della nostra premier, ha però l’onestà intellettuale e anche, aggiungerei, l’orgoglio italiano di ammettere che il vertice dei sette è stato un successo".

"Cosa evoca quell'ulivo in Italia": il racconto-delirio del G7 di Meloni dei giornaloni

Infine lo stesso Foti aggiunge: "Quella onestà intellettuale che, purtroppo, manca a tanti esponenti delle opposizioni che, al posto di essere fieri del lavoro fatto dall’Italia e dei riconoscimenti incassati a livello internazionale, costantemente, incessantemente remano contro non rendendosi conto del fatto che remare contro significa tifare contro la loro stessa patria, l’Italia, di cui oggi più che mai dovrebbero andare invece orgogliosi".