Graziano, il dolore della politica. Meloni: "Sconvolta per la sua morte"

Il mondo della politica è sotto choc per l'improvvisa scomparsa del generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha reagito così dopo aver appreso la notizia della scomparsa del generale: "Sono sconvolta dalla notizia della tragica scomparsa del Generale Claudio Graziano. Ci lascia un integerrimo servitore dello Stato, che in tutta la sua vita ha reso onore alla Nazione, alle Forze Armate e alle Istituzioni con dedizione, competenza e professionalità. Desidero rivolgere, a nome mio e di tutto il Governo, il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari".



"Esprimo profondo dolore per la notizia della improvvisa scomparsa del generale Claudio Graziano", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ne ricordo la figura di generoso e leale uomo delle istituzioni, capace di mettere sempre al servizio della Repubblica la sua competenza e la sua professionalità, doti dimostrate negli importanti ruoli di vertice, nazionali e internazionali, ricoperti nel corso della sua lunga carriera", ha concluso.

Cordoglio anche dal ministro Adolfo Urso: "La scomparsa del generale Claudio Graziano, un uomo di straordinario valore e dedizione al servizio dello Stato, lascia sgomenti e attoniti. Su quanto accaduto è intervenuto anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto: "Con il generale Claudio Graziano abbiamo vissuto percorsi comuni esaltanti e allo stesso tempo impegnativi per migliorare la nostra Difesa. La sua scomparsa mi lascia un profondo senso di tristezza e rappresenta una grave perdita per la Difesa e per l'intera Italia. Oggi se ne va un Ufficiale, ma soprattutto un uomo, che ha contribuito a modernizzare la nostra Nazione anche attraverso i numerosi incarichi di vertice ricoperti, tra cui spicca quello di Capo di Stato Maggiore della Difesa e dell'Esercito e quello di Presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea, che ne testimoniano lo spessore, l'attaccamento incondizionato al servizio e l'assoluta fedeltà alle Istituzioni. A nome mio personale e di tutta la Difesa desidero esprimere, in questa tristissima circostanza, i sentimenti di partecipe cordoglio a tutti i suoi affetti più cari - continua - Rivolgo le mie più sentite condoglianze anche alla famiglia di Fincantieri, che oggi perde una figura di estremo spessore. Ciao Claudio". E anche il ministro Matteo Salvini esprime "profondo cordoglio" per la scomparsa del presidente di Fincantieri Claudio Graziano. "È una notizia sorprendente e quindi molto dolorosa, condoglianze alla famiglia" dice il vicepremier e ministro. Lo rende noto la Lega.