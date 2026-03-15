Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Da noi... a ruota libera, Milly Carlucci interviene in diretta: l'annuncio che spiazza Francesca Fialdini

di
Libero logo
domenica 15 marzo 2026
Da noi... a ruota libera, Milly Carlucci interviene in diretta: l'annuncio che spiazza Francesca Fialdini

1' di lettura

Sorpresa per Francesca Fialdini durante Da noi... a ruota libera. In un videomessaggio, Milly Carlucci ha annunciato l’imminente debutto di Canzonissima, al via sabato su Rai1: “Ci sarà un cast fantastico di interpreti e tra di loro sceglieremo insieme la Canzonissima di puntata. Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Claudio Cecchetto, Simona Izzo... e non finisce qui". La Carlucci ha rivolto a Francesca Fialdini un invito esplicito: “Tra i magnifici sette che ci aiuteranno a scegliere la Canzonissima della serata vorrei che ci fossi anche tu”. Immediata la risposta della conduttrice: “Ma certo!”.

Un annuncio accolto con sorpresa ed entusiasmo in studio. Milly Carlucci fu proprio lei, infatti, a corteggiare Francesca Fialdini per portarla nel cast dell'ultimo ‘Ballando con le stelle’. Un’intuizione rivelatasi vincente, visto il successo ottenuto sulla pista del programma. Ora per Francesca si apre una nuova avventura televisiva accanto alla “regina” del sabato sera di Rai1.

tag
da noi... a ruota libera

La confessione Da noi... a ruota libera, Gigliola Cinquetti si confessa: "Ho fatto pace..."

Il mea culpa di Paolo Belli Da noi… a ruota libera, il mea culpa di Paolo Belli: "Cosa ho sbagliato a Ballando"

Da noi... a ruota libera Da noi... a ruota libera, il dramma Carolyn Smith: "Stavo malissimo..."

ti potrebbero interessare

Domenica In, lo strazio della Venier per Enrica Bonaccorti: come apre la puntata

Domenica In, lo strazio della Venier per Enrica Bonaccorti: come apre la puntata

Le Iene, sfida totale a Stefano De Martino: cosa sta succedendo

Le Iene, sfida totale a Stefano De Martino: cosa sta succedendo

Affari Tuoi, De Martino-choc: esasperato da Andrea, lascia lo studio

Affari Tuoi, De Martino-choc: esasperato da Andrea, lascia lo studio

Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani umilia l'attivista rossa: ko tecnico

Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani umilia l'attivista rossa: ko tecnico