Da noi... a ruota libera, Milly Carlucci interviene in diretta: l'annuncio che spiazza Francesca Fialdini

Sorpresa per Francesca Fialdini durante Da noi... a ruota libera. In un videomessaggio, Milly Carlucci ha annunciato l’imminente debutto di Canzonissima, al via sabato su Rai1: “Ci sarà un cast fantastico di interpreti e tra di loro sceglieremo insieme la Canzonissima di puntata. Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Claudio Cecchetto, Simona Izzo... e non finisce qui". La Carlucci ha rivolto a Francesca Fialdini un invito esplicito: “Tra i magnifici sette che ci aiuteranno a scegliere la Canzonissima della serata vorrei che ci fossi anche tu”. Immediata la risposta della conduttrice: “Ma certo!”.

Un annuncio accolto con sorpresa ed entusiasmo in studio. Milly Carlucci fu proprio lei, infatti, a corteggiare Francesca Fialdini per portarla nel cast dell'ultimo ‘Ballando con le stelle’. Un’intuizione rivelatasi vincente, visto il successo ottenuto sulla pista del programma. Ora per Francesca si apre una nuova avventura televisiva accanto alla “regina” del sabato sera di Rai1.