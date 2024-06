Ilaria Salis è già in ferie, schiaffone a Bonelli e Fratoianni: il programma per la settimana

18 giugno 2024 a

Rientrata in Italia dall'Ungheria, l'attivista Ilaria Salis, eletta al Parlamento dell'Unione europea con Alleanza Verdi Sinistra, ha subito precisato che questa settimana sarà dedicata agli affetti. Nessun incontro di lavoro, insomma. Anche se nel suo primo post ufficiale su Instagram ha scritto: "Sarò all’altezza della grande fiducia che mi avete dato".

"Sono finalmente tornata a casa - si legge nel suo post - è indescrivibile la gioia di rivedere di persona i miei affetti e tornare a condividere le nostre vite. Questa settimana voglio dedicarmi anzitutto a questo". L'attivista, che a Budapest era accusata di aver partecipato al pestaggio di estremisti di destra ungheresi, ha poi sottolineato: "Inizierò a prepararmi con serietà e determinazione per questa nuova avventura". E infine: "In questo momento la mia comunicazione non sarà scandita da tempi ed esigenze mediatiche. Ci sentiamo a breve".

In realtà non c'è molto tempo. I tempi sono piuttosto scanditi: il nuovo Parlamento si insedierà a Strasburgo il prossimo 16 luglio, quando avverrà la proclamazione degli eletti. Prima di quella data, la Salis dovrà aver deciso a quale gruppo parlamentare iscriversi. La collocazione naturale dovrebbe essere nel gruppo Verdi/Ale di cui fa parte anche Avs. Ma non è escluso che l'attivista faccia una scelta diversa. Il suo elettorato, in effetti, è piuttosto variegato e con le aspettative più disparate sul suo operato. Non resta che attendere per capire come se la caverà.