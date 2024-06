Ilaria Salis "scortata" da Bonelli e Fratoianni: il volo del prossimo 24 giugno

18 giugno 2024 a

Ilaria Salis volerà a Bruxelles il 24 giugno, dopo una settimana di necessario riposo, quindi, come sottolinea Il Tempo, con qualche giorno di anticipo rispetto alla prima plenaria Ue che si terrà invece il prossimo 16 luglio.

La ex maestra - che è stata detenuta per 16 mesi in Ungheria e che il 15 giugno è tornata in Italia grazie alla candidatura e alla elezione con Avs alle elezioni europee - ci andrà accompagnata dai due leader Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che l’hanno appunto candidata come capolista al Nord Ovest e nelle Isole proprio con l'obiettivo di ridarle la libertà.

Oggi i due capi di Alleanza Verdi e Sinistra, si legge ancora nell'articolo, "si vedranno per definire i prossimi passi e fare le opportune valutazioni politiche, visto che dalla scelta di Salis dipende l’ingresso di altri deputati Ue".

Ieri 17 giugno Ilaria Salis ha festeggiato i suoi 40 anni nella casa dei genitori a Monza e a breve comincerà a prepararsi "con serietà e determinazione" per svolgere al meglio il suo nuovo ruolo al Parlamento europeo. Rientrata sabato a Monza dopo 16 mesi nelle carceri di Budapest, l'eurodeputata di Avs ha intenzione di prendersi una settimana di riposo prima di iniziare "questa nuova avventura", come lei stessa l'ha definita in un post pubblicato ieri sera sui social. "Sarò all'altezza della grande fiducia che mi avete dato", ha scritto rivolgendosi ai suoi 176mila elettori.