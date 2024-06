Maurizio Gasparri stronca l'inchiesta di Fanpage: "Potrebbero essere tifosi della Casertana"

18 giugno 2024 a

Siamo a L'aria che tira, il programma del mattino condotto da David Parenzo su La7. La puntata è quella di martedì 18 giugno. E al centro del dibattito torna il servizio proposto da PiazzaPulita e FanPage, quello realizzato da un infiltrato sotto false generalità nei campi giovanili di FdI, dove si sono visti saluti romani nostalgie del Ventennio.

Un servizio che sta facendo molto discutere e che ha innescato un'aspra battaglia politica. Un servizio a cui, però, Maurizio Gasparri - ospite a L'aria che tira - mostra semplicemente di non credere. "Una cosa tecnica da giornalista. In quel servizio, che io ho visto, ogni tanto arrivano degli inserti visivi che mica si capisce se sono ripresi in continuità nello stesso luogo - parte in quarta il capogruppo al Senato di Forza Italia -. Quando arrivano e urlano Duce Duce, potrebbe essere un gruppo di tifosi della Casertana. È una roba che potrebbe essere manipolata, io non mi fido", rimarca.

Contro Gasparri si leva il coro di Luca Telese, Francesco Cancellato (direttore di FanPage) e dello stesso Parenzo: "Allora mettiamo in discussione anche il fatto che oggi è martedì", afferma il conduttore. Gasparri non molla: "Potrebbe essere un inserto, un montaggio. Da dove avete preso quelle immagini? Vi invito a fare un controllo. Non so se è un video originale: si può fare tutto, lo posso fare anche io col telefonino. Secondo me non è credibile", sentenzia.

"Allora rivediamolo, quel servizio", rilancia Parenzo. E via con le immagini. Quando si torna in studio, però, Gasparri non arretra di un millimetro. Prima allarga le braccia, quasi sconsolato, dunque ribadisce il concetto: "Potrebbero essere i tifosi della Casertana. Chi lo dice che quello è il campo comunitario di Gioventù Nazionale? Come può essere credibile uno che infiltra delle persone sotto false generalità?", conclude Gasparri tra i brusii sempre più marcati che si levavano in studio.

L'aria che tira, qui l'intervento di Maurizio Gasparri: il video