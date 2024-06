Nicola Fratoianni farnetica in piazza: "Fascisti, vigliacchi, violenti. È ora di reagire"

18 giugno 2024 a

a

a

Nicola Fratoianni, in una serie di post pubblicati su Twitter, attacca i fascisti e il governo di Giorgia Meloni: "Un giorno se la prendono con Enrico Berlinguer, il giorno dopo con Matteotti, questi fascisti sono pure vigliacchi. Le loro squallide azioni le fanno di nascosto, sperando nell’impunità".

E ancora, attacca il leader di Alleanza Verdi Sinistra. "È ora di reagire: basta sottovalutare ogni loro gesto, anche quelli più stupidi". "Nessuna cittadinanza e nessuno spazio deve essere loro concesso", aggiunge Fratoianni.

Che incita i cittadini a scendere in piazza contro il governo: "Alla violenza istituzionale della destra, allo SpaccaItalia e ai pieni poteri del premierato, noi rispondiamo con i nostri corpi, le nostre voci, i nostri sorrisi. La vera faccia del Paese, quella che non si piega e resiste a questa destra pericolosa. Oggi tutte e tutti in piazza Santi Apostoli a Roma alle 17,30".

A Santi Apostoli, storica scenografia delle vittorie dell’Ulivo, il centrosinistra si ritrova oggi 18 giugno per rispondere alla chiamata di Pd, M5s, Avs e Più Europa. L’occasione è la manifestazione contro l’autonomia differenziata. "Il governo Meloni sta forzando la mano e prova a minare le basi democratiche della nostra Costituzione", si legge nella convocazione dell’evento in programma a partire dalle 17,30. Sul palco i leader dei partiti promotori: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Magi (con Benedetto Della Vedova). "È ora di dire basta. Basta alle aggressioni e alla violenza, basta ai simboli e riferimenti fascisti in Parlamento, basta alla distruzione dell’unità del Paese. Non permetteremo alla destra di calpestare la nostra Costituzione. Chiediamo a tutte e tutti di partecipare", spiega Bonelli.