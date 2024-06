Luca Zaia: "Italia a 2 velocità, colpa del centralismo. Ricordate cosa diceva De Luca?"

20 giugno 2024 a

"E' una pagina di storia non solo per la Lega, ma per l'Italia tutta, soprattutto per il Sud o meglio ancora per chi è vittima di disuguaglianze". Intervistato dal Tempo, il governatore del Veneto Luca Zaia riflette sull'approvazione definitiva della riforma dell'Autonomia differenziata.

"Il margine di crescita delle Regioni svantaggiate verrebbe premiato dall'efficienza. Altro che secessione dei ricchi. Nessuno ha intenzione di rubare niente, né s'intende mirare all'unità nazionale - prosegue il governatore leghista, che da anni si batte per l'autonomia -. Se ci siamo trovati dinnanzi a un Paese spesso a due velocità è proprio a causa di un eccessivo centralismo".

"Trovo contraddittorio lamentarsi della medicina che dovrebbe curare. non a caso è stato lo stesso De Luca (il governatore Pd della Campania, ndr), nel 2019, ad aver chiesto l'Autonomia. - ha aggiunto Zaia -. Stiamo parlando di un qualcosa che è previsto dalla Costituzione, una sorta di abito su misura da cucire in base alle esigenze di chi lo deve indossare".

Le opposizioni accusano il governo: l'Autonomia, voluta fortemente dalla Lega, sarebbe il frutto di uno scambio con il premierato, centrale nel programma di Fratelli d'Italia. "Nel primo caso, stiamo parlando di un iter che va avanti da oltre un decennio e su cui abbiamo svolto ben tre referendum - taglia corto Zaia -. Questo governo ha solo portato a termine un lavoro iniziato molto prima e su cui non si era riusciti mai a mettere un punto".