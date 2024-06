Giorgia Meloni, Bloomberg: "Merita il rispetto dei leader Ue, giusta la sua reazione furiosa"

Andrea Carrabino 21 giugno 2024 a

"Giorgia Meloni merita il rispetto” dai leader europei. Il premier, infatti, non è come Viktor Orbán, e anzi è “in competizione” con il presidente ungherese. Quindi non regaliamo ai populisti colei che potrebbe costruire un modello di destra europea alternativo rispettato a quello paventato da Marin Le Pen. Parole e musica dell'ultimo dei convertiti, ovvero l'autorevole agenzia economica Bloomberg, che sterza sulla figura della presidente del Consiglio in un fondo firmato da Marc Champion.

“Cos'è Giorgia Meloni? Per chi crede nell'importanza della stabilità economica e nei valori fondamentali della democrazia, è una risorsa o una minaccia?”. Questa la “dura” domanda che si pone Bloomberg sulla leader di Fratelli d'Italia. La risposta, così come la domanda, si diluisce in un'analisi politica ben lontana da quella che seguì le elezioni di settembre 2022 (Bloomberg si schierò in modo netto contro Meloni). Il presidente del Consiglio, infatti, per il columinst dell'agenzia si è spostato sempre più al centro. Allontanando così tutti i timori di coloro che paventavano l'avvento di una nuovo Putin o Erdogan. "I leader europei dovrebbero fare tutto il possibile” e “darle il rispetto che merita”. Che tradotto significa includerla nel recente giro di consultazioni sulle nomine top in Ue.

"La reazione furiosa della Meloni dopo essere stata esclusa dai pre-negoziati” – aggiunge Champion – dimostra “che si aspetta in cambio di essere trattata come un giocatore di alto livello, non come un emarginato. Ha sicuramente ragione. I leader dei partiti centristi del continente sono stati arroganti e tatticamente miopi nel snobbarla”. “Meloni non sarà mai un Putin e un Erdogan, così come l'Italia non sarà mai la Russia o la Turchia. Eppure potrebbe cambiare in modi che sarebbero dannosi per l'Europa”, conclude il monito. Il messaggio ai leader Ue è chiaro: oggi non si possono i conti senza Meloni e i suoi voti.

